Kansanedustajan mukaan muilla Pohjoismailla on priimaluottoluokitus, Suomella merkittävä kestävyysvaje.

Swedbankin ennusteen mukaan Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen paisuu lähivuosina paljon enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

– Tämä on syytä tiedostaa. Suomi on erkanemassa muusta Pohjolasta. Muilla on priimaluottoluokitus, ja julkistalous rakenteellisesti suunnilleen kunnossa. Meillä on ainoana merkittävä kestävyysvaje, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kirjoittaa Twitterissä.

Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman jakoi pysäyttävän kuvan julkisen velan kehittymisestä eri Pohjoismaissa.

Suomi poikkeaa joukosta siten, että Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on jo tällä hetkellä noin 20-25 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin Norjan, Ruotsin ja Tanskan julkinen velka.

– Vastaus tähän ei ole se, että otetaan lisää velkaa. Vastaus tähän ovat muun muassa työllisyystoimet, joita valitettavasti tämän hallituksen toimesta on tehty heikonlaisesti, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kommentoi kuvaa.

Tämä on syytä tiedostaa. Suomi on erkanemassa muusta pohjolasta. Muilla on priimaluottoluokitus, ja julkistalous rakenteellisesti suunnilleen kunnossa. Meillä on ainoana merkittävä kestävyysvaje. https://t.co/7SmNF9EuSW — juhana vartiainen (@filsdeproust) November 5, 2020

Vastaus tähän ei ole se, että otetaan lisää velkaa. Vastaus tähän ovat mm. työllisyystoimet, joita valitettavasti tämän hallituksen toimesta on tehty heikonlaisesti. https://t.co/sub1rlQW4J — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) November 5, 2020

LUE MYÖS:

”Tässä pysäyttävin kuva” – Suomi omalla tasollaan