Henna Virkkunen: Suomi vähensi päästöjä, vaikka talous kasvoi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikon mukaan Suomi on edelläkävijä liikenteen päästöjen vähentämisessä.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen kannattaa hiilidioksidipäästörajoitusten laajentamista koskemaan myös rekkoja ja busseja. Euroopan komission esityksen mukaan kuorma-autojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen tulee laskea vuodesta 2019 vuoteen 2025 mennessä 15 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä päästöjen olisi pudottava 30 prosenttia.

Virkkusen mukaan Euroopan onkin jo korkea aika herätä vähentämään liikenteen päästöjä.

— Liikenne tuottaa 25 prosenttia kaikista EU-alueen päästöistä. Toisin kuin muilla sektoreilla, liikenteessä päästöt ovat vain kasvaneet ja kun liikennemäärät edelleen tulevat voimakkaasti kasvamaan, vaatii päästöjen vähentäminen todella tanakoita toimia, Virkkunen sanoo.

Unioni on Virkkusen mukaan päätöksellään muita jäljessä, sillä USA, Kanada, Japani ja Kiina ovat jo aikaisemmin päättäneet rajoittaa raskaan liikenteen päästöjä. Europarlamentaarikko uskoo kuitenkin, että Euroopalla on edelleen mahdollisuudet nousta puhtaan liikenteen edelläkävijäksi maailmassa.

— Nyt esitetyt päästövaatimukset kannustavat yrityksiä uusiin innovaatioihin. Myös autonvalmistajille tässä esitetty aikataulu on realistinen.

Henna Virkkusen mukaan Suomi on liikenteen päästöjen edelläkävijä Euroopassa.

— Suomi on ainoita maita EU:ssa, jossa liikenteen päästöjä on pystytty vähentämään talouden silti kasvaessa. Meilläkin muutos parempaan on tapahtunut vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana uuden teknologian ja puhtaampien polttoaineiden ansiosta.

Ratkaisuja liikenteen kasvaviin päästöihin ovat Virkkusen mukaan esimerkiksi moottorien kehittäminen, sähköistyminen ja uusiutuvien sekä vähäpäästöistempien polttoaineiden käyttö.