Suomi ohi Kiinan suhteellisessa koronatilastossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on nyt Kiinaa enemmän tartuntoja miljoonaa asukasta kohden.

Koronaviruksen tartunnoista kansainvälisiä tilastoja pitävän saitin mukaan Kiinassa on nyt todettu 80 881 koronatartuntaa. Suomessa saitti kertoo todetun 292 tartuntaa.

Kiinassa on siten miljoonaa asukasta kohti 56,2 koronatartuntaa. Suomen luku on kasvanut niin, että meillä on miljoonaa asukasta kohti 58,1 tartuntaa.

THL:n mukaan varmennettuja tartuntoja Suomessa on tätäkin enemmän eli 319.

Tilasto heijastaa Kiinan valtavaa väestömäärää ja paikallista epidemiaa.

Miljoonaa asukasta kohti eniten tartuntoja on Italiassa: 521,1. Espanjan luku on 252,9. Norjan luku on 271,0.