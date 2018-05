Suomi nousi ykköseksi yliopistovertailussa

Suomi on noussut BKT-korjatussa yliopistovertailussa Serbian ohi kärkisijalle, kertoo tuore Universitas 21 -selvitys.

Viime vuonna Suomi oli vertailussa kuudennella sijalla.

Tutkimuksen vetäjän, Melbournen yliopiston ekonometrian emeritusprofessori Ross Williamsin mukaan suomalaisyliopistojen vahvuutena on erityisesti internetin hyödyntäminen.

Akateemisten julkaisujen näkyvyys ja vaikuttavuus verkossa arvioitiin erinomaiseksi.

Kaikki Pohjoismaat menestyivät hyvin vertailussa. Ilman BKT-korjausta Yhdysvallat oli kärjessä ja Suomi kuudentena.

Williamsin mukaan Pohjoismaiden hyvä sijoittuminen johtuu niiden ”suuresta valtiollisesta rahoituksesta sekä teollisuuden, yliopistojen ja valtion läheisestä yhteistyöstä”.

Vertailussa tutkittiin muun muassa tuotettujen tieteellisten artikkelien määrää, valmistuneiden työllistymistä, yliopistojen opiskelijamääriä ja maiden poliittista ympäristöä.

