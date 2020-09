Suomi muuttui oranssiksi maailman koronakartalla

Suomen koronavirusilmaantuvuus on noussut syyskuussa hurjaa vauhtia. Vielä muutama viikko sitten Suomessa oli todettu reilusti alle 10 tautitapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon aikana. Tiistaina päivittyneiden tietojen jälkeen Suomen tauti-ilmaantuvuus on nyt 20,3.

Kyseinen 20 tautitapauksen ylitys merkitsee, että Suomi on nyt muuttunut Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n kartalla oranssiksi maaksi. Kartalla oransseja ovat maat, joiden tauti-ilmaantuvuus on 20,0−59,9. Nyt olemme siten samassa luokassa muun muassa Ruotsin, Norjan, Saksan, Italian ja Kanadan kanssa.

Alla olevasta ECDC:n jakamasta kuvasta näkyy, että vielä 25.9. Suomi on ollut keltainen, alle 20 tautitapauksen maa.

Alueellisesti Suomen korkein koronailmaantuvuus on nyt Keski-Suomessa, jossa tautitapauksia on 100 000 asukasta kohden todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 46,6.

