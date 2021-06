Suomi mukana poliisin jättimäisessä huumeoperaatiossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisilla oli maanantaina useita operaatioita eri poliisilaitosten alueella liittyen epäiltyihin huumausainerikoksiin.

Kansainvälisen salaisen operaation johdossa toimivat Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI, Yhdysvaltain huumepoliisi DEA sekä Alankomaiden ja Ruotsin poliisiviranomaiset. Lisäksi mukana oli EU:n lainvalvontayhteistyövirasto Europol ja 16 maata, joista yksi oli Suomi.

Operaatiossa FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon ja luovutti tietoa tästä viestinnästä yhteistyömaiden viranomaisille.

– FBI on luovuttanut Suomen viranomaisille tietoja, joiden perusteella on pystytty ohjaamaan paljastavaa rikostutkintaa ja aloittamaan useita esitutkintoja. Toimenpiteitä on tehty Suomessa tiiviissä yhteistyössä poliisilaitosten, Keskusrikospoliisin ja Tullin kesken. Esitutkinnat kytkeytyvät järjestäytyneen ja erityisesti huumausainerikollisuuden torjuntaan, kertoo rikoskomisario Kimmo Sainio operaatiota Suomessa johtaneesta Keskusrikospoliisista.

Operaatioon kytkeytyvien esitutkintojen yhteydessä viranomaiset ovat takavarikoineet Suomessa kaikkiaan yli 500 kiloa huumausaineita, kymmeniä aseita ja satojentuhansien eurojen edestä käteistä rahaa. Lisäksi Suomen viranomaiset ovat ottaneet kiinni lähes sata henkilöä.

Maanantain aikana yhteistyömaiden viranomaiset ovat tehneet poikkeuksellisen paljon kiinniottoja ja etsintöjä operaatioon liittyen maailmanlaajuisesti. Laajoja operaatioita järjestettiin myös Suomessa.

Suomen viranomaiset tekivät Suomessa ja yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa ulkomailla kymmeniä kiinniottoja ja kotietsintöjä operaatioon kytkeytyviin epäiltyihin huumausainerikoksiin liittyen.

Valtaosa operaatioon kytkeytyvistä esitutkinnoista on vielä kesken tai niitä ollaan vasta aloittamassa. Kuitenkin samaan kokonaisuuteen liittyen esimerkiksi Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitosten sekä Tullin ja Keskusrikospoliisin yhdessä tutkima suureen marihuanatakavarikkoon liittyvä esitutkinta on juuri siirtynyt syyteharkintaan.

Tutkinnassa takavarikoitiin muun muassa yli 145 kiloa marihuanaa ja konetuliaseita.

Toisena esimerkkinä onnistuneista operaatioista on Tullin Tampereella tekemä etsintä varastotilaan, jossa valmistettiin 3D-tulostimilla ampuma-aseiden osia. Tilasta takavarikoitiin kaksi toimivaa asetta sekä lukuisia aseiden osia ja suuri määrä ampumatarvikkeita.

Viestintäalustalta kerättiin 27 miljoonaa viestiä

Operaatioon liittyvä salattu viestintäalusta kehitettiin FBI:ssa. Monet rikolliset kansainvälisesti ja myös Suomessa siirtyivät käyttämään FBI:n kehittämää alustaa sen jälkeen, kun viranomaiset olivat onnistuneet pääsemään sisälle muihin salattuihin viestintäalustoihin, kuten EncroChatiin ja SkyECC:een.

FBI on kertonut kehittäneensä alustan täyttääkseen muiden viestintäalustojen sulkemisen jälkeen syntyneen tyhjiön, ja se tarjosi kertynyttä tietoa myöhemmin viranomaisille järjestäytyneen rikollisuuden ja huumausaineiden salakuljetuksen torjuntaa varten.

Salatun viestintäalustan toiminta-aikana, eli lokakuun 2019 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana alustalla oli kansainvälisesti noin 12 000 käyttäjää yli sadassa maassa ja FBI keräsi ja käsitteli kaikkiaan 27 miljoonaa alustalla ollutta viestiä.

– FBI on luovuttanut yhteistyömaille oma-aloitteisesti tietoa sellaisten viestien osalta, joiden se katsoi kytkeytyvän kuhunkin maahan esimerkiksi kielen tai henkilöiden asuinmaan takia. Alustaa ei ole FBI:n mukaan käytetty muuhun kuin rikollisten keskinäiseen viestintään, Sainio sanoo.