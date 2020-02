Olemme kärjessä – näissä maissa luotetaan vaaleihin

Gallup-yhtiön toteuttaman kyselyn mukaan luottamus demokraattisiin vaaleihin vaihtelee runsaasti monien länsimaidenkin välillä.

Suomi ja Norja komeilevat listan kärjessä, sillä molemmissa maissa 89 prosenttia vastaajista ilmoittaa luottavansa vaaliprosessin rehellisyyteen.

Luottamus on korkealla tasolla eli yli 80 prosentissa myös Ruotsissa, Luxemburgissa, Uudessa-Seelannissa ja Sveitsissä.

OECD-maiden heikoimpia tuloksia mitattiin Yhdysvalloissa, jossa vain 40 prosenttia luottaa vaalijärjestelmään. Tuloksia on selitetty viime vuosina käydyllä keskustelulla ulkomaisesta vaalivaikuttamisesta ja esimerkiksi vuoden 2000 presidentinvaalien epäselvyyksistä Floridan ääntenlaskennassa.

Euroopassa luottamus on reilussa 50 prosentissa Italiassa, Portugalissa ja Virossa. Latviassa vaalien rehellisyyteen luottaa vain 37 prosenttia vastaajista.

Americans' current level of confidence in their elections is one of the lowest across OECD countries. pic.twitter.com/st1vUkB5iV

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 15, 2020