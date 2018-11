Suomi joutuu seinää vasten: Kaksi tukijalkaa pettää samalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STTK:n pääekonomisti Ralf Sundin mukaan paineet työllisyysasteen nostoon kasvavat.

Ralf Sundin mukaan väestörakenteen kehitys panee Suomen päättäjät ”seinää vasten”.

– Kyyti on kylmää, kun ajatellaan kansantalouden kestävyyttä. Koville joutuu ennen muuta julkinen talous, jonka kontolla on kasvavan vanhusväestön hoivasta huolehtiminen, STTK:n pääekonomisti Sund kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa veroasteen nostolle on painetta. Myös eläkejärjestelmän taloudellinen kestokyky edellyttää Sundin mielestä toimenpiteitä.

Tilastokeskus julkaisi perjantaina Suomen huoltosuhteen kannalta synkän väestöennusteen. Sen mukaan työikäisten eli 15–64-vuotiaiden määrä on vähentynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 100 000 henkilöllä. Työikäisten osuuden väestöstä ennnustetaan pienenevän nykyisestä 62 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin työikäisten väestön arvioidaan olevan yli 200 000 henkeä nykyistä pienempi.

Ralf Sundin mukaan viesti on tyly.

– Väkiluku on vuonna 2050 alempi kuin nyt. Alentuneen syntyvyyden vuoksi alle 15-vuotiaita olisi Suomessa 2050-luvulla vähemmän kuin 1870-luvulla, jolloin väkimäärä oli alle kaksi miljoonaa. Huoltosuhde heikkenee pitkällä aikavälillä, hän toteaa.

Sataa työikäistä kohden on nyt 60 ”huollettavaa” eli alle 15-vuotista ja yli 65-vuotiasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2070 sataa työikäistä kohden on jo 81 huollettavaa.

Ralf Sundin mukaan väestöennusteessa on kaksi tärkeää oletusta. Syntyvyys naista kohden ja nettomaahanmuutto. Ennusteessa hedelmällisyysluvuksi on arvioitu 1,45 lasta naista kohden. Kolme vuotta sitten ennuste oli 1,70 lasta. Sundin mukaan voidaan puhua romahduksesta. Tämän lisäksi myös nettomaahanmuutto kulkee alenevaan suuntaan.

– Kolme vuotta sitten oletettiin nettomaahanmuuton olevan 17 000 ihmistä vuodessa, nyt ennustetaan määräksi 15 000. Kaksi tukijalkaa pettää samaan aikaan, Ralf Sund arvioi.

– Selvää on, että jotain tarttis tehdä, mielellään aika nopeasti. Hihat on käärittävä monella sektorilla. Paineet työllisyysasteen nostoon kasvavat entisestään. Ihme on, ellei asia ole seuraavan hallituksen listalla hyvin korkealla, Ralf Sund kirjoittaa.

Hänen mukaansa myös paineet tuottavuuden kohottamiseen etenkin sote-sektorilla ovat ilmeiset. Lisäksi olisi edistettävä työperäistä maahanmuuttoa ja päivitettävä eläkejärjestelmää.

– Mitä aikaisemmin reagoidaan, sen pienimmillä remonteilla pärjää, Sund toteaa.