Suomi jatkaa Britanniasta tulevien lentojen keskeyttämistä

Syynä on Iso-Britanniassa havaittu koronaviruksen muunnos.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tiedottaa jatkavansa Iso-Britanniasta Suomeen tulevien matkustajalentojen keskeyttämistä 11. tammikuuta 2021 asti.

Päätös on tehty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunnon perusteella. Traficomin aiemman päätöksen mukaan keskeytys olisi ollut voimassa 4. tammikuuta 2021 asti. THL:n lausunnon mukaan lentojen keskeytystä on aihetta jatkaa vähintään viikolla. Mahdollinen jatko tästä eteenpäin tulee arvioida kertyneen uuden tiedon mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu tähän päivään mennessä kaksi uuden virusmuunnoksen aiheuttamaa tautitapausta Iso-Britanniasta Suomeen saapuneella matkustajalla. Vastaavia matkustukseen liittyviä tautitapauksia on todettu useissa eri maissa. Useat maat ovat rajoittaneet matkustusta ja matkustajalentoliikennettä maihin, joissa virusmuunnoksia on esiintynyt laajasti.

THL katsoo, että Suomen epidemiatilanne on tällä hetkellä vakava ja tehokkaat rajoitus- ja torjuntatoimenpiteet ovat tarpeellisia. Uusi virusmuunnos muodostaa THL:n mukaan merkittävän uuden epidemiauhan, jonka leviämistä Suomeen tulisi tehokkaasti torjua.

