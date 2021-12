Suomi jää jälkeen kolmansissa annoksissa – ”Mikä on hallituksen strategia?”

Monet Euroopan maat ovat aloittaneet massiiviset hankkeet väestönsä suojaamiseksi tehosteannoksilla.

Kolmas koronarokotuskierros on käynnistynyt Suomessa monia muita länsimaita hitaammin.

Annoksia annettiin loppusyksyn aikana pääasiassa yli 60-vuotiaille ja tiettyihin riskiryhmiin kuuluville. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL päätti suositella joulukuun alussa uutta tehosteannosta kaikille 18 vuotta täyttäneille, mutta esimerkiksi Uudenmaan ajanvaraussivu ei ole toistaiseksi avautunut 18–59-vuotiaille.

Espoon kaupunki arvioi verkkosivuillaan, että alle 60-vuotiaiden kolmansia annoksia voitaisiin antaa vasta tammikuussa tai tämän jälkeen. Vantaalla tehosterokotuksia saa varattua puhelimitse ja koronarokotuspisteiltä ilman ajanvarausta walk-in-aikoina, jos toisesta annoksesta on kulunut vähintään 5–6 kuukautta.

Britannian hallitus on varoittanut sairaalahoidon tarpeen ja kuolemantapausten nousevan ”dramaattisesti” omikronmuunnoksen leviämisen myötä. Alustavien tutkimusten mukaan kaksi rokoteannosta ei anna riittävää suojaa varianttia vastaan. Maan hallitus pyrkii tarjoaaman kolmannen annoksen kaikille aikuisille joulukuun loppuun mennessä.

Vastaaviin toimiin on ryhdytty muun muassa Tanskassa, joka aloitti massiivisen rokotekampanjan huolestuttavan epidemiatilanteen vuoksi. Kansallinen terveysviranomainen on asettanut tavoitteeksi, että vuoden loppuun mennessä 3,5 miljoonaa tanskalaista olisi saanut tehosterokotteen.

Our World in Data -sivuston koostamien tietojen perusteella kolmansia annoksia on annettu tähän mennessä Britanniassa noin 34 prosentille ja Saksassa 24 prosentille väestöstä. Suomessa osuus on noin 9,5 prosenttia. Israelissa kolmansia annoksia on annettu jo elokuusta lähtien.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen kysyy, miten tilanteeseen aiotaan vastata.

– Mikä on Suomen hallituksen strategia kolmansien rokotusten osalta, Valtonen kirjoittaa Twitterissä.

Mikä on Suomen hallituksen strategia kolmansien rokotusten osalta? @MarinSanna #omikron — Elina Valtonen (@elinavaltonen) December 13, 2021

Finland – What's going on? ⚠️ "Over the past week, the number of deaths has risen rapidly in all age groups. Deaths among 50-60 year olds are growing the fastest (6.3%/day = 6-fold/month)." H/T @FanCpixie @jukka235 ✅ pic.twitter.com/dumab2N1uC — Gabriel Léger-Mild 🦇🚫 (@Gab_H_R) December 13, 2021

Suomen efektiivinen rokotuskattavuus on Länsi-Euroopan alinta tasoa. 2. rokotukset ovat jo menettäneet tehonsa yli 65-vuotiailla, ja Suomi on edelleen Euroopan hitain antamaan 3. rokotuksia. Siksi veikkaan että Omicron tulee tänne kovempana kuin muihin Euroopan maihin.

10/x pic.twitter.com/hYQWMga6jA — Ilkka Rauvola (@jukka235) December 10, 2021