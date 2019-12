Suomi hyötynyt EU:ta vähemmän vapaakaupan sopimuksista

Vaikutukset ovat kuitenkin olleet merkittäviä joillakin toimialoilla, kuten metsäteollisuudessa.

Vapaakauppasopimuksilla on tuoreen Etla-tutkimuksen mukaan ollut positiivisia vaikutuksia EU:ssa, mutta Suomessa suora vaikutus on jäänyt keskiarvoa alemmaksi. EU-tason suuremmat vaikutukset selittyvät tutkijoiden mukaan ainakin osittain Suomen EU-jäsenyyttä edeltäneiden sopimusten merkittävyydellä.

Suomen vienti on kasvanut merkittävästi moniin maihin, jotka ovat solmineet vapaakauppasopimuksia EU:n kanssa vuodesta 1996 lähtien, mutta kaupan kasvua selittää tutkijoiden mukaan yleinen, globalisaatiosta johtuva kaupan lisääntyminen.

Vapaakauppasopimusten vaikutukset ovat tutkimuksen mukaan kuitenkin olleet merkittäviä joillakin toimialoilla. Suurimpia hyötyjiä ovat olleet metsäteollisuus alihankintaketjuineen, kone- ja laitevalmistus sekä erilaiset tavarakauppaa tukevat liike-elämän palvelut.

Lisäksi vapaakauppasopimuksilla on ollut välillistä vaikutusta tuotannon arvoketjujen kautta. Tavarakaupassa Suomessa vuoden 2004 jälkeen voimaan tulleiden vapaakauppasopimusten arvonlisävaikutus on noin 1,6 prosenttia viennin kokonaisarvonlisästä. Sopimukset vaikuttavat myös myönteisesti muun muassa suoriin investointeihin, palvelukauppaan, tuottavuuteen ja bruttokansantuotteeseen.

EU:n tasolla vuoden 1988 jälkeen voimaan tulleet vapaakauppasopimukset ovat tutkimuksen mukaan lisänneet merkittävästi ulkomaankauppaa. Mahdollisimman kattava vapaakauppasopimus on lisännyt EU:n vientiä kumppanimaihin noin 34 prosenttia ja tuontia 14 prosenttia.

Etlan tutkimuspäällikön Katariina Nilsson Hakkalan mukaa tutkimuksen tulokset tukevat vapaakauppasopimusten käyttöä talouspolitiikan välineenä.

– Laajatkaan sopimukset eivät kuitenkaan pysty korvaamaan WTO:n maailmankauppaan tuomaa läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja riitojenratkaisumekanismia. Siksi EU:n tulisi pyrkiä, paitsi uusiin ja laajoihin vapaakauppasopimuksiin, myös tukemaan WTO:n uudistusten jatkamista ja takaamaan sen toimintakyky myös tulevaisuudessa, hän korostaa tiedotteessa.

Hakkalan yhdessä Tero Kuusen, Ville Kaitilan, Markku Lehmuksen ja Maria Wangin kanssa tekemä tutkimus The economic impact of EU free trade agreements for Finland and the EU on julkaistu Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa.