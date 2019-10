”Suomi häviää kaiken, Eurooppa elää itsepetosta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA ja Kiina käyvät historiallista teknologiakilpailua, mutta sarjayrittäjän mukaan Euroopassa puuhataan mainosvideoita kotimaasta.

Pääomasijoittaja ja sarjayrittäjä Timo Ahopelto sanoo, että suomalaiset poliitikot eivät ymmärrä, miten tärkeää on houkutella Suomeen teknologiajättien tuotekehitystä ja insinöörejä. Maan omat resurssit eivät riitä omaan kehitystyöhön eivätkä kouluttamaan tarpeeksi työntekijöitä.

– Suomi on vaarassa hävitä kaiken kaikilla niillä alueilla, jotka määrittävät tulevaisuutta, Ahopelto sanoo.

Hänen mielestään suomalaiset insinöörit ja koodaajat osaavat asiansa, mutta heitä on liian vähän. Yritysten on vaikea löytää ihmisiä töihin.

Ahopelto kertoo puhuneensa vastikään suurta yritystä johtavan ihmisen kanssa. Yrityksellä on Suomessa 500 insinööriä töissä, mutta jatkossa täältä ei palkata enää ketään, vaan yritys investoi Hollantiin ja Britanniaan. Syy on se, että Suomessa ei ole työvoimaa.

Google taas kertoi vastikään laajentavansa palvelinkeskustaan Haminassa. Ahopellon mielestä se on hieno asia, mutta palvelinkeskus ei ole sama asia kuin tekoälyn kehittäminen, jossa vaaditaan korkeampia taitoja. Olisi toivottavaa saada vaikkapa Googlen tekoäly-yksikkö Suomeen, koska tekoälyn kehittäminen on hedelmällisintä juuri teknojäteissä. Niillä on parhaat resurssit, hän sanoo.

– Suomessa on poliittinen visiottomuus siitä miten tärkeää on saada firmoja tänne.

Ahopelto sanoo, että kilpailu parhaista työntekijöistä on kovaa. Ihmisiä ”heataan kotoa” töihin, annetaan heille asunto ja maksetaan palkkaa vaikkapa kymmenen tuhatta euroa kuukaudessa.

Suomessa uskotaan toisin.

– Meillä uskotaan, että kun tehdään kahden minuutin mainosfilmi Suomesta, se riittää. Meidän (oleskelulupien) käsittelyajat on keskimäärin 43 päivää, täällä on matalat verot ja palmuja, Ahopelto ironisoi.

Hän kehottaa tutkimaan, millaisia etuuksia esimerkiksi Israel lupaa, jotta maahan muuttaisi taitavia ohjelmistoalan ihmisiä. Se osoittaa, miten pahasti Suomi alakynnessä.

– Suomessa poliitikot eivät kykene yli hallituskausien tekemään strategiaa. Heilä ei ole ymmärtämystä, miten tärkeä asia on.

Ahopelto puhui maanantaiaamuna Elinkeinoelämän valtuuskunnan seminaarissa Helsingissä.

Hän sanoo, että koko Eurooppaa vaivaa sama tauti kuin Suomea: täällä ei ole suuria teknologiayrityksiä.

– Eurooppa elää seuraavaa itsepetosta. Se ei uskalla sanoa, että emme ole keinoälyn kehityksen kärjessä, Ahopelto toteaa.

Hänen mielestään tietosuojaan liittyvä sääntely ei pelasta Eurooppaa, vaikka sitä monet pitävät alueen markkinavalttina.

– Täällä sanotaan, että voidaan olla johtaja eettisessä keinoälyssä. Täytyy sanoa, että olen aika iso kysymysmerkki. Eettinen keinoäly ei ole varsinaisesti ”winning over the world” lähiaikoina.

Hän muistuttaa, että tietosuoja on Facebookille ja Googlelle elämän ja kuoleman kysymys. Sen vuoksi niiden kannattaa pohtia, miten paljon tietoja ne käyttäjistään keräävät ja käyttävät yritystoimintaansa.

– Luotan, että he tajuavat etteivät he voi katsoa jokaista ihmistä täysin alasti ja tietää hänestä kaikki ja käyttää sitä hyväksi meidän bisneksessä.