Suomi ei tukahduttanut koronaa – ”Tämä on edessä”

Lääkärin mukaan yhä pidemmäksi venyvä poikkeuselämä rokotusten jo edetessä ei ole järkevää eikä kohtuullista.

Terveyskeskuslääkäri, apulaisylilääkäri Sanna Stålnacke harmittelee, ettei Suomi valinnut viruksen tukahduttamiseen tähtäävää strategiaa pandemian alkuvaiheessa.

Termillä viitataan muun muassa Uuden-Seelannin ja Australian linjaan, jossa tartuntojen määrä pyritään saamaan lähes nollatasolle. Koronasta vapaat yhteiskunnat ovat voineet palata lähes normaaliin elämään jo ennen rokotteiden tuomaa väestösuojaa.

Stålnacken mukaan Suomen tapauksessa on hyväksyttävä tosiasiat ja opittava elämään ”hybridin” kanssa.

– Meillä on muitakin terveysongelmia, jotka vaativat huomiota. Terveys ei ole yhtä kuin koronaton olotila, se on paljon muutakin. Omassa visiossani korona tulee jatkossa olemaan tuhkarokkoon tai polioon vertautuva tauti. Sitä on jatkuvasti jossain, mutta se ei hallitse elämäämme, Sanna Stålnacke kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa jatkossa on järkevää keskittyä pohtimaan, miten tauti saataisiin pysymään perustasolla ja kurissa sellaisilla keinoilla, jotka tukevat mahdollisimman normaalia elämää.

– Yhä pidemmäksi venyvä poikkeuselämä rokotusten jo edetessä ei ole järkevää eikä kohtuullista. Tästä huolimatta tukahduttajien pieni osa on vaatinut yhä tiukempia toimia. Meidän täytyy alkaa uskaltaa luottaa lisääntyvässä määrin rokotusten tuomaan suojaan, lääkäri sanoo.

Rokottamattomien määrä on edelleen suuri, joten kasvomaskien laajamittainen käyttö on suositeltavaa. Sanna Stålnacken mukaan halukkaille alakoululaisille tulisi antaa mahdollisuus käyttää kunnan kustantamaa maskia, jos niiden käyttö on nähty kyseisellä alueella tarpeelliseksi myös muiden ikäryhmien osalta.

– Niille riskiryhmäläisille ja keski-ikäistä vanhemmille, joilta rokote vielä puuttuu, näen FFP2-maskien käytön riskitilanteissa hyvänä. Samoin koronapotilaita hoitaville, Stålnacke sanoo.

