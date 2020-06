Suomi aukeaa tänään: Tämä kaikki on nyt sallittua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronarajoituksia aletaan purkaa asteittain.

Koronavirusepidemian vuoksi asetetuista rajoituksista aletaan luopua asteittain tästä päivästä alkaen. Maanantain lievennykset koskevat muun muassa kokoontumisrajoituksia, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä sekä julkisten tilojen aukioloa. Myös ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan tavoitteena on ”estää epidemian leviämistä niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista”.

Verkkouutiset kokosi alle, miten rajoitukset nyt muuttuvat:

– Enintään 50 hengen yleisötilaisuudet sallitaan kesäkuun 1. päivästä alkaen. Rajoitukset koskevat sisä- ja ulkotiloissa järjestettyjä julkisia tilaisuuksia eli yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

– Yli 50 ja enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin. Niistä ohjeistetaan tässä. Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä 31. heinäkuuta asti.

– Suljettuna olleita julkisia sisätiloja avataan hallitusti kesäkuun alusta alkaen. Tällaisia ovat muun muassa valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

– Ravintolat ja kahvilat avataan asiakkaille tietyin rajoituksin samaan aikaan koko maassa kesäkuun alussa. Silloin tulee voimaan laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta. Laki on voimassa 31. syyskuuta 2020 asti. Ravitsemisliikkeet voivat olla auki kello 6–23 välisenä aikana. Alkoholijuomien anniskelu on sallittu vain kello 9–22 välillä. Asiakkaiden enimmäismäärä on ravintoloiden sisätiloissa rajattu puoleen normaalista.

– Kotimaassa voi matkailla, kun noudattaa koronavirukseen liittyviä terveys- ja turvallisuusohjeita. Hallitus linjasi asiasta viime viikon perjantaina.