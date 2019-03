Suomi alkoi toipua 2015 – syitä oli kaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uutuuskirjan mukaan nousun takana olivat Nokian romahduksesta toipuminen ja kiky-sopimus.

Mistä Suomen talouskasvu on kiinni? Uudessa Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? -kirjassa 13 suomalaista ekonomistia käy läpi tuottavuuden ja talouden kasvun edellytyksiä. Kirjoittajista tunnetuin on nobelisti Bengt Holmström.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan lähtevä toimitusjohtaja Vesa Vihriälä on kirjoittanut kirjan ensimmäisen luvun Uralta pudonnut Suomi. Hän käy siinä läpi modernin ajan menestystarinaa Suomi ja päätyy tarkastelemaan myös Suomen toipumista eli kasvun käynnistymistä uudelleen vuoden 2015 jälkipuoliskolla.

Vihriälän mukaan toipumisen ajurit ovat olleet peilikuvia taantuman syistä. Ensinnäkin globaali talous ja Euroopan talous ovat kasvaneet vakaasti.

Suomen kannalta tärkeää oli, että ICT-sektorin negatiivinen kontribuutio tuotantoon poistui 2014. Nokiasta ja muista ICT-yrityksistä vapautunut työvoima alkoi sijoittua muualle ja perusti uusia yrityksiä.

Toiseksi tuotannon kannattavuus Suomessa alkoi Vihriälän mukaan parantua palkkamaltin myötä ja erityisesti niin sanotun kilpailukykysopimuksen ansiosta. Kilpailukykysopimus paransi yksikkötyökustannuksilla mitattuna kustannuskilpailukykyä noin 3,5 prosenttia, josta merkittävä osa toteutui 2017 alusta. Samanaikaisesti palkanmuodostus näyttäisi muuttuneen pysyvämmin kilpailukyvyn vaatimukset paremmin huomioon ottavaksi, Vihriälä kirjoittaa.

Hallituksen toimet, kuten työttömyysturvan uudistaminen ja työn verotuksen keventäminen, työn tarjonnan lisäämiseksi toimivat myös kustannusten nousua hillitsevään suuntaan. Etlan arvion mukaan kilpailukykysopimus ja toimet työn tarjonnan lisäämiseksi vuodesta 2015 lähtien ovat laskennallisesti johtaneet suuruusluokkana 45 000 työpaikan lisäykseen, kirjassa todetaan.

Arvion mukaan Suomessa tapahtuvan tuotannon parempi kilpailukyky on mitä ilmeisimmin lisännyt sekä vientiä että investointeja. Parempi tulonmuodostus on samalla alkanut heijastua yksityisen kulutuksen kasvuna. Työvoiman tarjonnan lisäys on omalta osaltaan mahdollistanut kysynnän kasvun realisoitumisen kotimaisena tuotantona.