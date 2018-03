Suomi ajaa tiivistä puolustuksen yhteistyötä Britannian kanssa

EU-huippukokous keskittyy taas kerran Brexitiin ja talouteen.

EU-maiden valtionjohto kokoontuu iltapäivällä Brysseliin kevään EU-huippukokoukseen. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä Brexitin seuraavan vaiheen suuntaviivat, jotta neuvottelut EU:n ja Britannian välisestä uudesta suhteesta pääsevät virallisesti käyntiin. EU:n lähtökohtana on rakentaa Britannian kanssa räätälöity kauppasopimus.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) valtiosihteeri Samuli Virtasen mukaan Suomella on uudessa suhteessa kaksi painopistettä. Tärkeintä on varmistaa, että tiivis puolustus- ja turvallisuusyhteistyö jatkuu Britannian kanssa myös eron jälkeen.

– Suomi panostaa puolustusyhteistyöhön Britannian kanssa sekä EU-tasolla että kahdenvälisesti, Virtanen totesi Verkkouutisille ennen huippukokousta.

Erityissopimus tarpeen

Virtanen ei vielä osannut tarkemmin sanoa, mitä tiivis kahdenvälinen puolustusyhteistyö voisi pitää sisällään. EU-lähteen mukaan Suomi haluaa, että yhteistyötä jatketaan eron jälkeen vähintään nykyisellä tasolla.

– Puolustus- ja turvallisuustoiminta on itseisarvo, EU-virkamies kommentoi.

Puolustusyhteistyön ja tulevan kauppasopimuksen välille ei haluta rakentaa tiukkaa linkkiä, mutta Virtanen oli toiveikas, että erillinen yhteistyömuoto Britannian kanssa kyllä löydetään.

Toinen Suomen painopisteistä on kauppa. Britannia on yksi Suomen suurimmista kauppakumppaneista.

– Kukaan ei halua tulleja, Virtanen muistutti.

Brexit-aihetta käsitellään pitkästä aikaa toiveikkaissa tunnelmissa. Britannian pääministeri Theresa May on antanut ymmärtää, että aiemmin tyrmätty tulliliittomalli voisi sittenkin sopia briteille.

Lisäksi kahteen erosopimuksen kolmesta vaikeimmasta asiasta löydettiin alkuviikolla sopu. Näitä ovat kansalaisten oikeudet ja rahat. Vain Irlannin rajakysymys hiertää yhä.

Ei lisäpakotteita Venäjälle

Maailmankaupan tulehtunut tilanne on Brexitin ohella yksi EU-huippukokouksen akuuteimmista asioista. Jos EU ei saa meneillään olevissa neuvotteluissa vapautuksia Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitulleista, on EU-maiden vastattava vastatoimilla. EU-virkamiehen mukaan jäsenmaiden yhteinen pelko on, että tämä on vasta alkusoittoa.

Vaikeita maailmanpolitiikan aiheita on asialistalla muitakin. Jäsenmaiden on määrä antaa Britannialle täysi tukensa Salisburyssa tehtyyn hermokaasuhyökkäykseen liittyen.

Britannian tiedustelupalvelulla on todisteita Venäjän syyllisyydestä iskuun ja Britannia haluaa jäsenmaiden tunnustavan huippukokouksessa, että Venäjä on vastuussa hyökkäyksestä. Lisäpakotteita Venäjää vastaan ei kuitenkaan ole tulossa.

Muuttuuko Saksan EMU-linja?

Valtionjohdon kokoontumisen päättää perjantaina 19 euromaan oma huippukokous. Euromaiden on määrä keskustella talous- ja rahaliitto EMU:n pidemmän aikavälin kehittämisestä.

– Näkemykset ovat todella kaukana toisistaan, luonnehtii EU-lähde tilannetta.

Euro-maat ovat jakautuneet kolmeen leiriin. Ensimmäiseen Ranskan johtamaan joukkoon kuuluvat EU-komission linjoilla olevat eteläisen Euroopan maat. He vaativat rahoituskapasiteetin kasvattamista ja vakausvälineitä tasoittamaan talouden shokkeja.

Toisen muodostavat hiljaiset ja kolmanteen kuuluvat markkinakuria ja jäsenmaiden vastuuta omasta taloudestaan painottavat valtiot kuten Pohjoismaat ja Hollanti.

Kokouksen mielenkiinto kohdistuu etenkin Saksaan. Uuden koalitiohallituksen ennakoidaan suhtautuvan yhteisvastuusuunnitelmiin aiempaa avoimemmin. Kokouslähteet eivät kuitenkaan usko Saksan liittokansleri Angela Merkelin linjausten muuttuneen.