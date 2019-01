Suomesta löytyy kaikkia mineraaleja akkuihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terrafamen mielestä olisi täysin mahdollista rakentaa menestyvä akkuklusteri.

Suomessa on Kaivosteollisuus ry:n mukaan käytännössä kaikkien sähköautojen akkuihin tarvittavien mineraalien esiintymiä ja tuotantoa. Esimerkiksi EU:n alueella käytettävästä koboltista jalostetaan Suomessa 66 prosenttia.

– Uusia hankkeita on sekä suunnitteilla että toteutuksessa. Suomeen olisi täysin mahdollista rakentaa menestyvä akkuklusteri. Meillä on varma raaka-ainelähde, jäljitettävä tuotantoketju ja merkittävää jalostuskapasiteettia, kaivosyhtiö Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia korostaa.

Kanadalaisen malminetsintäyhtiö Mawsonin toimitusjohtajan Michael Hudsonin mukaan Suomi on kadehdittavassa asemassa.

– Kaiken sähköistyminen on globaali trendi ja siihen tarvittavia nikkeliä, kobolttia, grafiittia ja litiumia löytyy suomalaisesta maaperästä, niitä voidaan jalostaa Suomessa ja täällä osataan vaatia tuotannolta vahvaa vastuullisuutta, hän kertoo Kaivosteollisuus ry:n tiedotteessa.

Hudsonin mukaan pelkästään sähköautotuotannon vuoksi maailmalla tarvitaan tulevaisuudessa nopeasti kasvavaa, vastuullista ja läpinäkyvää akkumetallituotantoa. Tällaisessa tuotannossa Suomi voisi hänen mielestään toimia globaalina edelläkävijänä.

Mawson-yhtiö selvittää parhaillaan Ylitorniolla kulta-kobolttimineraalivarannon laajuutta.

Suomessa on Kaivosteollisuus ry:n mukaan myös Euroopan pisimmälle viety litiumprojekti, joka on tarkoitus startata vuonna 2021. Suomalaisyhtiö Keliberin talousjohtaja Jaakko Vilposen mukaan alkuvaiheessa runsaasti rahoitusta edellyttävän projektin vieminen maaliin on ollut paljolti hyvien rahoittajien ansiota.

– Toki olemme eurooppalaisista projekteista myös ainoa, jolla on valmiit malmivarannot, Vilponen muistuttaa.