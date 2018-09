Suomessa ympäristölupia on 15000, Ruotsissa vain 4000 – miksi?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-lainsäädäntö vaatii kansanedustajan mukaan vain noin tuhatta lupaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo puhui eduskunnassa ympäristönsuojelulain muutosta käsiteltäessä. Se on hänen mukaansa kauan odotettu esitys sujuvammasta sääntelystä, jossa siirrytään ilmoitusmenettelyyn esimerkiksi eläinsuojien ja kemian- ja elintarviketeollisuuden pienissä toiminnoissa.

– Tässä otetaan tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan, ja siitä erityiskiitos hallitukselle ja myös tällä vaalikaudella istuneelle hallituspuolueiden norminpurkutyöryhmälle, jossa juuri tämän sääntelyn järkevöittämistä on pidetty esillä. Työ ei ole mennyt hukkaan, Sinuhe Wallinheimo sanoi.

Hänen mukaansa tarve lupakäytäntöjen sujuvoittamiselle on laajalti tunnistettu.

– Erilaisia ympäristöön liittyviä lupaprosesseja on Suomessa edelleen noin 15 000 ja esityksessä ehdotetun muutoksen jälkeenkin noin 11 000. Vertailun vuoksi: muun muassa Ruotsissa pärjätään noin 4 000 luvalla.

– Pienimmillään EU-lainsäädäntö edellyttäisi sitä, että Suomessa yritysten ympäristökysymykset käsiteltäisiin vain noin 1 000 toiminnon osalta ympäristöluvalla. Karsittavaa siis edelleenkin riittää.

Mittavan lupabyrokratian vuoksi lupaprosessien kesto on hänen mukaansa masentavaa luettavaa.

– Kuntien myöntämien lupien käsittelyajat vaihtelevat neljän ja 14 kuukauden välillä. Aluehallintovirastoissa käsittelyaika on noin 11-17 kuukautta. Monissa EU-maissa käsittelyajat ovat merkittävästi lyhempiä. Lisäksi esimerkiksi Hollannissa on käytössä lakisääteinen kahdeksan kuukauden käsittelyaika, jossa yritys saa sekä ympäristöluvan että muut toiminnan tarvitsemat keskeiset luvat yhdestä luukusta. Mielestäni tämä on mahdollisuuksien rajoissa Suomessakin, Wallinheimo totesi.

– Pitkät lupajonot merkitsevät sitä, että Suomi antaa tasoitusta keskeisille kilpailijamaille. EK:n vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan meillä seisoo noin 2,9 miljardin euron edestä kotimaisia investointeja, ja koko joukko uusia työpaikkoja on näin lupajonoissa. Päälle tulevat vielä ne tekemättömät ulkomaalaiset investointipäätökset, jotka kariutuvat meidän liian raskaan byrokratian takia.