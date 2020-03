Suomessa yli 700 karanteenissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomessa on nyt yhteensä 33 koronatapausta. Ne vaikuttavat ainakin viiteen oppilaitokseen.

Suomessa yli 700 oppilasta ja koulujen henkilökuntaan on määrätty pois kouluista koronaviruksen aiheuttamien virallisten toimien takia.

Karanteeniin määrättyjä on yhteensä viidestä oppilaitoksesta. Näistä suurin osa opiskelee Kangasalan Pitkäjärven koulussa, jossa lähiopetus on keskeytetty kokonaan täksi viikoksi. Koulussa on yhteensä 500 oppilasta. Heistä 90 arvioidaan altistuneen virukselle.

Kanta-Hämeen keskussairaala kertoi maanantaina tiedotteessaan Forssan seudulla toimivan Wahren-kansalaisopiston opettajan vahvistetusta tartunnasta. Yhteensä altistuneita on 33 henkilöä, joista 31 on opiston opiskelijoita.

Lauttasaaren ala-asteella kahden luokan oppilaat ja henkilökuntaa on niin ikään karanteenissa. Karanteeniin asetettuja on yhteensä noin 60.

Pirkanmaalla kaksi Tampereen yliopiston opiskelijaa on eristyksissä Pohjois-Italiasta saadun tartunnan takia. 20 altistunutta on kotikaranteenissa.

Helsingin Viikissä neljä alakoulun luokkaa opettajineen on edelleen karanteenissa. Yhteensä noin sadan oppilaan ja kolmenkymmenen jalkapalloharjoituksiin osallistuneen arvioidaan altistuneen koronavirukselle sairastuneen lapsen vuoksi. Yhteensä noin 150 ihmistä on määrätty karanteeniin.

Suomessa on tällä hetkellä todettu 33 koronavirustartuntaa. Niistä 17 on Uudellamaalla, viisi Pirkanmaalla, kolme Keski-Suomessa ja kaksi Kanta-Hämeessä. Varsinais-Suomessa, Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä on kussakin todettu yksi tartunta.

Eniten sairastuneiden määrä on nousi tänään maanantaina. Sairastuneiden määrä nousi maanantaina kymmenellä.