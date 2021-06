Suomessa yhä kolme koronan korkean riskin aluetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL:n mukaan epidemia on rauhoittunut viime viikkojen aikana.

Koronavirusepidemian arvioidaan rauhoittuneen viime viikkojen aikana eri puolilla Suomea ja myös tiheään asutuilla alueilla.

Tapausten ilmaantuvuus on edelleen suurempi maan eteläosassa, jossa kolmella alueella kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on yli 50. Kahdeksalla alueella luku on laskenut jo alle kymmeneen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuus on 54, Kanta-Hämeessä 53 ja Päijät-Hämeessä 50. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aiempi epidemia-aalto on sen sijaan rauhoittunut nopeasti.

Sairaalahoidon tarve on pienentynyt, mutta joka päivä alkaa vielä keskimäärin yksi uusi tehohoitojakso. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan erityisen tärkeää on paikallisten tartuntaryppäiden esto, nopea jäljitys ja ketjujen katkaisu.

THL:n ylilääkäri Otto Helve muistutti tiedotustilaisuudessa, että myös rokotettujen on syytä huomioida terveysturvallisuus tavattaessa muita kuin lähipiiriin kuuluvia.

– Testimäärät ovat pysyneet hyvällä tasolla, tosin viimeisen viikon aikana on havaittu pientä laskua. Vaikka olisitte saaneet rokotteen, on tärkeää käydä entiseen tapaan testissä, jos oireita ilmaantuu, Helve sanoi.

Viruksen ilmaantuvuus on laskenut viime aikoina kaikissa ikäryhmissä. Tautia esiintyy eniten 30–39-vuotiaiden parissa.

Koronavirusepidemia on Suomessa edelleen rauhoittunut, myös tiheään asutuilla alueilla. Suomen eteläosissa koronatapausten ilmaantuvuus on kuitenkin paikoin suurempi kuin muualla maassa. Lue lisää 📰⬇️#koronavirus #korona https://t.co/B7gykmFUDn — THL (@THLorg) June 10, 2021