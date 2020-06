Suomessa viisi uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viimeisen vuorokauden aikana on todettu viisi uutta tapausta.

Ilmoitettuja tapauksia on nyt yhteensä 7 117, kertoo THL. Tautiin liittyviä uusia kuolemia ei ole raportoitu. Menehtyneitä on yhteensä 326.

Sairaalahoidossa olevien määrä Suomessa on 26, jossa on lisäystä neljä potilasta eilisestä. Tehohoidossa on kaksi henkilöä.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (8.-14.6.) todettiin 85 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli kaksi tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (1.-7.6.) vastaavat luvut olivat 145 uutta tapausta ja ilmaantuvuus kolme tapausta 100 000 asukasta kohden.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 200, eli noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta.