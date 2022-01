Suomessa varmistettu omikron 2-variantteja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on varmistettu kymmenen omikron BA.2-muunnosta.

Koronan uusi alavariantti voi pitkittää meneillään olevaa tautiaaltoa.

– Jopa 98 prosenttia päivittäin diagnosoimistamme koronatartunnoista on tänä vuonna ollut omikron BA.1-variantin aiheuttamia. Viime viikolla huomasimme PCR-seulontatestimme positiivisissa tuloksissa muutoksia, jotka viittasivat mahdolliseen omikron 2-varianttiin. Olemme nyt varmistaneet kymmenen omikron 2-virusvariantin aiheuttamaa tartuntaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, toteaa Tyks Laboratorioiden ylilääkäri Tytti Vuorinen tiedotteessa.

Löydökset ovat eri puolilta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä. Tietoa tartuntojen alkuperästä ei ole.

Omikron BA.2-variantti on omikronvariantin alalinja, joka on levinnyt maailmalla nopealla vauhdilla. Esimerkiksi Tanskassa variantti on jo syrjäyttänyt alkuperäisen omikron BA.1-variantin.

Viruksen ominaisuuksista ei vielä ole tutkittua tietoa, mutta varhaiset havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että sen aiheuttama tauti ei liene vakavampi kuin omikron BA.1-variantin aiheuttama.