Toimeentulotuen saajia on suhteessa kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa

Juhana Vartiaisen mukaan Ruotsin sosiaaliturva on Suomeen verrattuna niukka ja vaativa.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) kehuu twitterissä kristillisdemokraattien puoluesihteerin Asmo Maanselän sosiaaliturvapamflettia. Hänen mukaansa siitä löytyvät vertailut osoittavat Ruotsin sosiaaliturvan niukkuuden ja vaativuuden suhteessa Suomeen.

– Toimeentulotuen saajia on maissamme absoluuttisesti yhtä paljon vaikka Ruotsi on 2x isompi maa, Vartiainen sanoo.

Hän on jakanut valtioneuvoston kanslian projektipäällikön, yhteiskuntatieteiden tohtori Liisa Heinämäen tviitin. Siinä Heinämäki ruotii torstain uutista ruotsinlaivalle asumaan päätyneestä miehestä.

– Jutusta käy hyvin esille myös Ruotsin tiukka #aktivointilinja: muuta 300km, lähde kadulle jos ei kelpaa. Usein meiltä unohtuu että monissa maissa ollaan tiukempia näissä, & toimeentulotuen kriteereissä myös, hän tviittaa.

Asmo Maanselkä toteaa tviittien kommenttiketjuissa, että Ruotsissa aina tarjotaan vaihtoehto ja palvelu tilanteeseen kuin tilanteeseen, mutta jos sitä ei ota vastaan, voi ”päätyä seilaamaan ruotsinlaivalle”.

– Suomessa taas palveluita ei samalla tavalla ole, asuntoja harvoin tarjotaan, sitten tuloksena maksetaan korkeat tuet, hän jatkaa.

Juuri näin. @Maanselka :n ansiokkaassa sosiaaliturva-pamfletissa on myös hyviä vertailuja, jotka osoittavat Ruotsin sosiaaliturvan niukkuuden ja vaativuuden suhteessa Suomeen. Toimeentulotuen saajia on maissamme absoluuttisesti yhtä paljon vaikka Ruotsi on 2x isompi maa! https://t.co/9mhIVNGbUN

— juhana vartiainen (@filsdeproust) April 20, 2018