Suomessa 210 koronatartuntaa, tässä uudet tapaukset

Uusia tartuntoja on eri puolilla Suomea.

Verkkouutiset kokosi yhteen tietoa uusimmista koronavirustartunnoista Suomessa.

Pirkanmaalla on perjantain 13. maaliskuuta aikana varmistunut kolme (3) uutta koronavirustartuntaa, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa. Tartunnat on todettu henkilöillä, jotka ovat matkustaneet ulkomaille. Heistä kaksi oli ollut Pohjois-Italiassa ja yksi Sveitsissä. Tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja eristyksissä kotona. Heidän lähikontaktinsa on selvitetty ja he ovat tällä hetkellä karanteenissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvittää parhaillaan kahdella lennolla tapahtuneita altistuksia.

Keski-Suomessa uusia tartuntoja on havaittu kaksi (2), Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedottaa. Tartunnat on havaittu Itävällassa olleilla henkilöillä, jotka olivat altistuneet virukselle karanteenissa. Tartunnan saaneet ovat hyväkuntoisia ja eristyksissä. Heidän lähikontaktinsa on selvitetty ja määrätty karanteeniin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu eilen kuusi (6) uutta tartuntaa. Tartuntojen saajista kaikki ovat aiemmin tartunnan saaneiden lähialtistuneita. Potilaat ovat kotona ja hyväkuntoisia. Altistuneita on vähän ja heidät on tavoitettu.

Ensimmäinen tartunta on nyt vahvistettu myös Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tartunta on peräisin Ruotsista. Potilas on hyväkuntoinen. Hän on tällä hetkellä kotona eristyksessä. Tartunnan saaneella henkilöllä on ollut kymmenen lähikontaktia.

Yle uutisoi, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on kaksi (2). Molemmat sairastuneet ovat saaneet viruksen ulkomailta. Lapin sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on yksi (1). Tartunnan saanut henkilö on ollut matkalla Pohjois-Italiassa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti tänään Twitterissä, että uusien koronanäytteiden analysoimisessa tapahtui laboratioriossa virhe, minkä vuoksi piirin tulokset tulevat tänään vasta klo 16.00.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella todettiin eilisen aikana 48 uutta tartuntaa, Helsingin Sanomat uutisoi. Tartuntoja on HS:n mukaan todettu kirjoitushetkellä yhteensä 217.