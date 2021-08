Suomessa todettu nyt 692 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 692 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten tiistaina vastaava luku oli 612. Kaksi viikkoa sitten tiistaina vastaava lukema oli 461.

14 vuorokauden tartuntojen summa on 7 585. Eilen se oli 7 354. Viikko sitten se oli 5 346 ja kaksi viikkoa sitten 3 982.

Sairaalahoidossa koronan takia on nyt 97 potilasta.

Finland: Last time there were this many cases and this rapid growth (March '21), bars & restaurants were closed, hobbies suspended, schools from 13-year-olds up switched to remote learning.

Now: Events for tens of thousands of people. Schools open next week without any measures. pic.twitter.com/xSMTS77RHz

— Virpi Flyg (@VirpiFlyg) August 2, 2021