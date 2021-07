Suomessa todettu nyt 644 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 644 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten keskiviikkona vastaava luku oli 453. Kaksi viikkoa sitten keskiviikkona vastaava lukema oli 383.

14 vuorokauden tartuntojen summa on 5 607. Eilen se oli 5 346, viikko sitten 4 177 ja kaksi viikkoa sitten 3 166.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 27, 2021