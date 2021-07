Suomessa todettu nyt 267 uutta tartuntaa – iso maanantailuku

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 267 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten maanantaina vastaava luku oli 156. Kaksi viikkoa sitten maanantaina vastaava lukema oli 133.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 5 024. Eilen se oli 4 890, viikko sitten 3 743 ja kaksi viikkoa sitten 3 047.

