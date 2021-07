Suomessa todettu nyt 222 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 222 uutta koronavirustartuntaa.

Kaksi viikkoa sitten tiistaina vastaava lukema oli 110.



Suomessa n. 20,5% väestöstä on saanut 2 rokoteannosta.

Osa haluaa poistaa maskisuosituksen ja turvavälit nyt.

Turkissa n. 18,8% väestöstä on saanut 2 annosta.

Maskipakko ja turvavälit aiotaan pitää kunnes väestöstä 75% on saanut 2 rokotusta, koska delta leviää tod. nopeasti.

