Suomessa todettu kolme uutta koronatapausta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartunnat todettiin Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Suomessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa.

Tartunnat ovat vahvistaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

HUSissa todettu tartunta on todettu työikäisellä mieshenkilöllä ja hänen tartuntansa on peräisin Pohjois-Italiasta.

​Henkilön kerrotaa olevan hyväkuntoinen ja hän kotiutui näytteenoton jälkeen. Hänet on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona. Altistuneet ovat tiedossa ja heihin on oltu yhteydessä.

Myös Etelä-Karjalassa todettu tartunta on peräisin Pohjois-Italiasta. Tartunnalle on altistunut tämän hetkisen tiedon mukaan kolme lähikontaktia. Lähikontaktit on asetettu karanteeniin.

Eksote kertoo jatkavansa tilanteen selvittämistä yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Pohjois-Pohjanmaalla tartunnan saaneen kerrotaan olevan kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Mahdollisesti tartunnalle altistuneita lähikontakteja kartoitetaan parhaillaan.

Kaikkiaan Suomessa on todettu nyt yhteensä 15 koronavirustartuntaa.

MUOKATTU 6.3. klo 11:19: Pohjois-Pohjanmaan virustartunta lisätty uutiseen.