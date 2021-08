Suomessa todettu 872 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 872 uutta koronavirustartuntaa.

Tartunnan saaneista 226 on 20-30-vuotiaita. 30-40-vuotiaita on 184. 10-20-vuotiaita on 159.

Viikko sitten keskiviikkona vastaava luku oli 644. Kaksi viikkoa sitten keskiviikkona vastaava lukema oli 453.

Sairaalahoidossa on koronan vuoksi 95 potilasta.

Tehohoidossa on 15 potilasta, kun heitä viikko sitten oli kuusi.

14 vuorokauden tarrtuntojen summa on 8 004. Eilen se oli 7 585. Viikko sitten se oli 5 607 ja kaksi viikkoa sitten 4 177.

Dr. Mark Kline Physician-in-Chief at Children's Hospital New Orleans: "We have not had an empty bed in any of our ICUs for weeks. We avoided going on diversion b/c of the responsibility we feel to take care of every child who needs us" but COVID is straining hospital resources pic.twitter.com/zjiZcg3C70

