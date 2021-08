Suomessa todettu 844 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 844 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten keskiviikkona vastaava luku oli ennätyksellinen 872. Kaksi viikkoa sitten keskiviikkona vastaava luku oli 644.

(juttu päivittyy)

"This is what is sad. We are bringing 8 & 10 year olds to the bedside of their parents to say their last goodbyes." Listen to emotional plea by Dr. Timothy Regan/Lakeland Regional Health for the unvaccinated during Florida covid surge. https://t.co/84JRnfuAis @FLHealthPolk @WFLA pic.twitter.com/kZSPC1hdhC

— Justin Schecker (@WFLAJustin) August 5, 2021