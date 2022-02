Suomessa todettu 6788 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity 6 788 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten torstaina vastaava luku oli 6 271. Kaksi viikkoa sitten torstaina vastaava luku oli 8 368.

Terveydenhuollon tekemien testien väheneminen ja kotitestauksen lisääntyminen merkitsevät, ettei tartuntatilastoja ei voi enää verrata aiempiin. Asiantuntijoiden mukaan suuri määrä tartunnoista jää pois tilastoista. Tartuntaluvut ovat suuntaa-antavia ja soveltuvat enää huonosti epidemiatilanteen määrittelemiseen.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 91 861. Viikko sitten se oli 109 112.

When the leading Finnish newspaper @hsfi cites a @WHO epidemiologist in their editorial saying the epidemic is about to end, it might be worthwhile to note that this is exactly opposite of the official WHO position.https://t.co/sA9tsUbwYc https://t.co/b9oF7vYvMp

— Juhana Siljander (@JuhanaSiljander) February 2, 2022