Suomessa todettu 5932 uutta tartuntaa – epidemia uudella tasolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sairaalahoidossa koronan vuoksi olevien määrä on kasvanut 340:een.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity 5 932 uutta koronavirustartuntaa. Luku on kertymä on viikonvaihteen kolmelta vuorokaudelta.

Viikko sitten maanantaina vastaava luku oli 4 306. Kaksi viikkoa sitten maanantaina vastaava luku oli 3 412.

THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 24 612. Kaksi viikkoa sitten se oli 17 199.

Suomessa ollaan lainkuuliaisia. Varsinkin hallinnossa laista poikkeaminen ei nouse edes kuiskauksin keskusteluun. Omalla alallani säteilylain (yms.) mukaan toimitaan rusinoita poimimatta. Hämmästyttää, miten tartuntatautilaki (1227/2016) ei saa osakseen samaa kunnioitusta.

1/5 — Jarkko Iivarinen (@JarkkoIivarinen) December 19, 2021

PMi @MarinSanna'n mukaan hallitus neuvottelee koronatoimista tiistaina. Miksi vasta tiistaina? Miksei jo viikko sitten? Tai tänään? Tai huomenna? Miksi vasta tiistaina? Hallitus vetoaa kriisiin aina velkaa ottaessaan, mutta muiden toimien kohdalla lähinnä ollaan ja öllötellään. — Tere Sammallahti (@TereSammallahti) December 19, 2021