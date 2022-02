Suomessa todettu 3244 uutta koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity 3 244 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten tiistaina vastaava luku oli 7 009. Kaksi viikkoa sitten tiistaina vastaava luku oli 5 977.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 93 785. Viikko sitten se oli 117 740.

I don't want empty reassurances about how omicron is peaking, "it's almost over", just push through.

This short-term thinking from leaders is exhausting & deadly. 1/

— Rachel Thomas (@math_rachel) January 30, 2022