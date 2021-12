Suomessa todettu 2042 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on rekisteröity vuorokaudessa 2 042 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten tiistaina vastaava luku oli 1 676. Kaksi viikkoa sitten tiistaina vastaava luku oli 1 542.

THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 25 112. Kaksi viikkoa sitten se oli 17 653.

In Singapore, ventilation improvement works have been ongoing for more than a year to mitigate airborne SARS-CoV-2. Here are some of the guidelines from the National Environmental Agency (NEA), Building and construction authority (BCA), and the Ministry of Health (MOH).

— Kalisvar Marimuthu (@kalisvar) December 20, 2021