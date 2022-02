Suomessa todettu 10386 koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viikko sitten perjantaina vastaava luku oli 6952.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on vahvistettu 10 386 uutta koronavirustapausta.

Tartuntoja todettiin viikko sitten 6 952 ja kaksi viikkoa sitten 4 766 kappaletta.

Infektioita on kirjattu viikon aikana 55 081 kappaletta eli 15 620 enemmän kuin edeltävällä seitsemän päivän aikajaksolla.

Tuoreimman ilmoituksen mukaan sairaalahoidossa on nyt 712 koronapotilasta ja tehohoidossa 33 potilasta. Tautiin on menehtynyt Suomessa 2 141 henkilöä pandemian alun jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan epidemian tilannekuva on pysynyt viime aikoina suunnilleen samanlaisena. Sairaalahoidon tarve on edelleen korkealla tasolla, mutta tehohoidon kuormitus on laskenut huomattavasti tammikuun puolivälin jälkeen.

Ravintoloita koskevia rajoituksia on määrä keventää 14. helmikuuta lähtien. Anniskelu ravintoloissa päättyy leviämisalueilla kello 23 ja ravintolan saa pitää avoinna asiakkaille kello 24 asti. Kevennykset anniskelu- ja aukioloaikoihin koskevat kaikkia ravintoloita.