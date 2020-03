Suomessa tiedossa 65 koronatartuntaa

Keskiviikkoiltaan mennessä oli todettu ainakin 65 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti keskiviikkona päivällä 19 tartunnasta, mutta illalla Kanta-Hämeen keskussairaala ilmoitti neljästä uudesta tartunnasta ja Satakunnassa löytyi kaksi uutta tartuntaa.

Keskiviikkona tiedotetun forssalaismiehen koronavirustartunnan lähikontaktien selvittäminen johti siihen, että Forssan keskuskoulu suljetaan, Kanta-Hämeen keskussairaala kertoo.

Tartunnan saaneen miehen lähikontakteista kahden henkilön, puolison ja lapsen – näytteet on todettiin positiivisiksi keskiviikkoiltana. Tartunnan saanut lapsi on osallistunut opetukseen alkuviikosta. Lapsella on tunnistettu Forssan keskuskoulussa noin 50 lähikontaktia, joista usea kuuluu koulun opetushenkilöstöön. Koulu on päätetty sulkea 14 vuorokauden ajaksi, ja lähikontaktit määrätään kotikaranteeniin.

Forssan keskuskoulu on noin 350 oppilaan yhtenäiskoulu (1.-9. luokat). Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyrkivät tavoittamaan kaikki karanteeniin määrätyt puhelimitse mahdollisimman pian ja ohjeistaa heidät jatkotoimenpiteiden osalta.

Kahden muun tartunnan saaneen kantahämäläisen henkilön tilanteesta ja lähikontakteista tiedotetaan tarkemmin tänään.