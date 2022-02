Kokoomusedustajan mukaan sähköveroa on alennettava.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestmanin mukaan sähkön hinta on noussut kohtuuttomasti.

– Tämä kehitys on pysäytettävä. Sähkö on välttämättömyys. Suomessa pitää olla varaa lämmittää koti ja sauna, hän kirjoitta Sipoon Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Raju hinnannousu on Vestmanin mukaan ollut monen tekijän summa.

– Päästöoikeuden hinta on kolminkertaistunut, vesivoimaa on vähemmän vähäsateisen kesän vuoksi Pohjoismaissa, sääriippuvaisen tuulivoiman osuus on kasvanut Suomessa ja maakaasun hinta on kohonnut Euroopassa, hän listaa.

– Suomessa sähkön kovaan hintaan verottajakin on osasyyllinen. Suomalaisten sähkölaskussa keskimäärin kolmannes on veroa. Suomessa on erityisen korkea kotitalouksien ja palvelualan yritysten sähkövero: EU:n miniverotasoon nähden lähes 20-kertainen.

Vestman kirjoittaa, että kokoomus vaatii hallitukselta sähköveron kiireellistä alentamista lämmityskautena.

– Samaan aikaan kun kotitalouksien ja yritysten tilanne heikkenee sähkön hinnan kallistumisen vuoksi, valtio hyötyy sadoilla miljoonilla euroilla kasvaneista päästökauppatuloista. Nämä rahat pitää antaa takaisin suomalaisille matalampana sähköverona.