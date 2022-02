Kansanedustaja Heikki Vestman vaatii kotitalouksien sähköveron alentamista.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman pitää käsittämättömänä, että hallitus ei aio helpottaa suomalaisten kasvaneita sähkölaskuja.

Heikki Vestman vaatii hallitusta alentamaan kiireesti kotitalouksien ja palvelualan yritysten sähköveroa talvikuukausina sekä jatkamaan sähkön siirtohintojen leikkaamista kokoomuksen esityksen mukaisesti. Vestmanin mukaan Suomen sähkövero on 20-kertainen EU:n minimiin nähden.

– Sähkön hinta on noussut kohtuuttomasti, mihin on puututtava. Suomessa pitää olla varaa lämmittää koti ja sähkösauna pakkasilla, Heikki Vestman sanoo tiedotteessa.

– Kokoomus haluaa kiireesti alentaa sähköveroa talvikuukausina EU:n sallimaan minimiin väliaikaisena helpotuksena. Sähköllä omakotitaloaan lämmittävälle säästöä tulisi kahdessa kuukaudessa lähes 200 euroa.

Sähköenergian raju hinnannousu on monen tekijän summa. Merkittävä tekijä on päästöoikeuden hinnan kolminkertaistuminen. Sähköveron alennuksen vaikutus valtion talouteen on noin 200 miljoonaa euroa. Vestmanin mukaan se on rahoitettavissa valtion kasvaneilla päästökauppatuloilla.

– Sähkön kallistuminen liittyy osin päästöoikeuden hinnannousuun. Samalla valtion päästökauppatulojen voidaan arvioida jopa kolminkertaistuvan tänä vuonna suhteessa vuoden 2020 tasoon.

– Päästökauppa on ohjauskeino eikä sen kuulu rikastuttaa valtiota. On oikein käyttää kasvaneet tulot sähköveronalennukseen suomalaisille, Vestman toteaa.

Sähkön siirtohintoihin puututtiin, kun eduskunta sääti kesällä 2021 lain, jonka myötä viranomainen muutti siirtohintojen valvontamallia. Monet sähköverkkoyhtiöt ovat kertoneet laskevansa hintoja, mutta osa pitää kiinni kohtuuttomista hinnoista.

– Siirtohintoja pitää leikata muuttamalla valvontamalli täysin kustannusvastaavaksi ja vahvistamalla käyttäjien oikeuksia. Verkkoyhtiöille aiemmin kertyneeseen miljardin euron tuottopottiin, jonka turvin verkkoyhtiöt voivat torjua hinnanalennuksia, pitää puuttua.