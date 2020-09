Suomessa on todettu 45 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntoja on nyt yhteensä 8 557 kappaletta.

Suomessa on kuluneen vuorokauden aikana todettu 45 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä koko maassa on nyt 8 557 koronavirustartuntaa, joista 463 on todettu viimeisen kahden viikon aikana.

Myös tehtyjen koronavirustestien määrä nousi lauantaina yli 800 000 testin rajan. Suomessa on tehty nyt 800 466 koronavirustestiä, joista 11 023 on tehty kuluneen vuorokauden aikana.

Perjantaihin mennessä koronatartunnan vuoksi sairaalahoidossa oli kahdeksan ihmistä, tehohoidossa taas yksi. Yhteensä Suomessa on kuollut koronavirukseen 337 ihmistä.

Korjattu klo 12.28: Tartuntoja on todettu 45 kappaletta, ei 34 kappaletta kuten aiemmin ilmoitettiin.