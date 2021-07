Suomessa on nyt kuumempi kuin Välimerellä

Sää on ollut lauantain aikana pakahduttavan kuuma lähes koko maassa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan kuuminta on ollut Nurmijärvellä, jossa mitattiin 32,8 astetta puoli kahden aikoihin. Lämpöasteet nousivat Heinolassa 32,4 asteeseen kello 15.30 ja Lahdessa 32,3 asteeseen tuntia myöhemmin. Myös Joensuussa on mitattu 29 astetta.

Lämpimien säiden ennustetaan jatkuvan ainakin viikon, mahdollisesti jopa elokuulle asti.

Suomi on lukeutunut viime päivinä Euroopan kuumimpiin maihin. Tällä hetkellä esimerkiksi Kööpenhaminassa on vain 20 lämpöastetta ja Pariisissa 18 astetta. Myös Lontoossa lämpötila on pysynyt vajaassa 20 asteessa.

Ranskan ilmatieteen laitos Météo-Francen mukaan edes Välimeren rannikolla tai Korsikassa ei ole päästy Suomen helteiden tasolle. Sisiliassa ja Kreetalla on nautittu auringonpaisteesta ja helteestä, mutta lämpötila on jäänyt 5–6 astetta Nurmijärveä viileämmäksi.

According to last night's extended-range forecast, the heatwave in Finland is nowhere near to an end.

It is so impressive signal that I have hard time to buy it (yet).

— Mika Rantanen (@mikarantane) July 9, 2021