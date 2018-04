Suomessa on 700000 koiraa

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on noin 700000 koiraa.

Uusi laskelma vahvistaa, että Suomessa on lähes 200 000 rekisteröimätöntä koiraa, joiden alkuperästä millään taholla ei ole keskitettyä tietoa.

Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -blogissa on tarkennettu vuonna 2016 kulutustutkimuksen ennakkotietojen yhteydessä julkistettua arviota koirien määrästä Suomessa.

Tuolloin julkaistujen tietojen mukaan koirien määrä olisi vuosina 2012–2016 kasvanut 630 000:sta 800 000:aan. Tiedonkeruu oli tuolloin kuitenkin puolivälissä. Koko aineiston valossa Suomessa on koiria 700 000, eli kasvua neljän vuoden takaiseen tilanteeseen kertyi 11 prosenttia.

Suomen Kennelliitossa ennakkotietoa 800 000 koirasta pidettiin erittäin huolestuttavana. Luvun paikkansapitävyys olisi merkinnyt sitä, että Suomessa olisi alkuperältään tuntemattomia koiria merkittävästi enemmän kuin on arvioitu.

– Kennelliiton rekisterissä on noin 510 000 elossa olevaa koiraa, joiden kasvattaja, vanhemmat ja terveys tunnetaan. Tarkistettu tieto 700 000 koirasta on sinänsä huojentava, että se on lähempänä meidän arviotamme 650 000 koiran kokonaismäärästä. Samalla kuitenkin vahvistui, että maassamme on lähes 200 000 rekisteröimätöntä koiraa, joista suuri osa lienee myös tunnistusmerkitsemättömiä. Tietoa näiden koirien alkuperästä, terveydentilasta ja luonteista ei ole keskitetysti millään taholla, sanoo Suomen Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Laiton koirakauppa herättää huolta

Ostamalla alkuperältään tuntemattoman koiran voi tietämättään tukea koirien salakuljetusta ja laitonta pentukauppaa. Sekä koiran hyvinvoinnin että yhteiskunnan yleisen turvallisuuden kannalta on keskeistä tuntea koiran tausta ja tehdä se läpinäkyväksi.

Laittoman lemmikkikaupan kasvu herättää huolta Euroopan laajuisesti. Valtaosassa Euroopan unionin jäsenmaita kaikkien koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti ovat lakisääteisiä. Jo nyt Suomessa olisi mahdollista merkitä koirat maakoodillisella mikrosirulla, jolloin koira olisi tunnistettavissa suomalaiseksi.

Velvoite koiran rekisteröintiin puolestaan mahdollistaisi muiden muassa sen, että löytökoiran omistaja olisi helpompi selvittää. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että valmisteilla olevassa eläinten hyvinvointilaissa maakuntien velvoitetta huolehtia löytöeläimistä ollaan lyhentämässä kymmeneen päivään kuntien nykyisestä 15 päivästä.

Kennelliiton mukaan sillä on valmiudet kerätä kaikkien koirien tunnistetiedot nykyaikailla verkko- tai mobiilisovelluksilla. Kennelliitto on monien muiden tahojen tavoin esittänyt kaikille koirille lakisääteistä rekisteröintiä ja tunnistusmerkintää lausunnossaan luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista.

– Säätämällä koirien pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä kansallisesti lisättäisiin viranomaisten mahdollisuuksia puuttua koirien salakuljetukseen ja pentutehtailun riskeihin, tehostettaisiin eläintenpitokiellon valvontaa ja ehkäistäisiin tarttuvien tautien leviämistä, Kennelliitto sanoo