Suomessa todettu nyt 700 koronatartuntaa

Koronavirusnäytteitä on tutkittu tähän mennessä yli 10 500 kappaletta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on todettu maanantaihin mennessä yhteensä 700 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa.

Luku perustuu sairaanhoitopiireiltä kerättyihin tietoihin. Tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen tapausten sukupuolijakauma on pysynyt entisellään. Tartunnoista 61 prosenttia on havaittu miehillä ja 39 prosenttia naisilla.

Suurin osa Covid-19-tapauksista on ollut lieviä, mutta tällä hetkellä 50 henkilöä on sairaalahoidossa ja 13 tehohoidossa. Suomessa on todettu yksi koronavirustartunnan aiheuttama kuolema.

