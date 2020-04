Suomessa nyt 49 koronakuolemaa

Määrä on noussut eilisestä yhdellä.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 49 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Määrä on noussut eilisestä yhdellä.

Toistaiseksi 35 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 11, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.

Suomessa on lauantaihin mennessä todettu 2 905 koronavirustartuntaa. Tapauksista 1 816 on todettu Uudellamaalla ja Uudenmaan tapauksista 1 009 Helsingissä.