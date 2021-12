Suomessa nyt 4 306 uutta tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viikko sitten kolmen vuorokauden koronatapausten summa oli 3 412 infektiota.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on todettu perjantain jälkeen 4 306 uutta koronavirustartuntaa. Lukuun on laskettu kolmen vuorokauden tartuntamäärät.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 296 koronapotilasta, joista 52 on tehohoidossa. Uusia kuolemantapauksia on kirjattu 21 kappaletta.

Lukuja ei enää ilmoiteta viikonloppuisin. THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia kuin aiemmin.

HUS-alueella virustesteistä lähes seitsemän prosenttia on ollut positiivisia. S-geeninegatiivisten osuus on kasvanut viikossa 0,6 prosentista 7,0 prosenttiin, mikä viittaa omikronmuunnoksen mahdolliseen väestöleviämiseen.

Koronavirustestien määrä viikolla 6.-12.12. pysyi HUS-alueella korkealla tasolla. Posit. testien osuus (6,8%) nousi selvästi ed. viikkoon (5,6%) nähden. SGTF osuus posit. näytteissä kasvoi voimakkaasti. HUSin sairaaloissa 13.12. aamulla oli 44 koronapotilasta, joista 10 teholla — Lasse Lehtonen (@lasleh) December 13, 2021