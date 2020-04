Suomessa nyt 211 koronakuolemaa, pian 5000 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Menehtyneistä 90 prosentilla on ollut pitkäaikaissairaus.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 211 ihmistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n tiedossa olevien kuolemantapausten määrä on noussut vuorokaudessa viidellä.

Toistaiseksi 157 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 53 prosenttia on miehiä ja 47 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Menehtyneistä 20 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 30 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 49 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1 prosentti kotona tai muualla. Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, yli 90 prosentilla oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Tartuntatapaukset kasvoivat keskiviikosta 89 vahvistetulla tapauksella. Yhteensä vahvistettuja tapauksia on 4995.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 187 ihmistä, joista 48 on tehohoidossa.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 90 tapausta 100 000 asukasta kohden. THL muistuttaa, että tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti varmistettujen tapausten määrää suurempi, sillä kaikkia lieväoireisia ei ole tähän asti testattu eikä oireettomien tartuntojen määrästä ole tietoa.

Koronatestejä on otettu noin 93 900.