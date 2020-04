Suomessa nyt 172 kuollut koronaan

Torstaina kerrottiin 23 uudesta kuolemantapauksesta.

Tiedossa olevien koronaviruskuolemien määrä on nyt Suomessa 172, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on noussut eilisestä 23 tapauksella.

THL:n mukaan HUS on raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköiden tautiin liittyviä kuolemantapauksia, mikä vaikuttaa kokonaislukuun. THL:n tilastoissa on hoivakuolemien osalta ollut puutteita.

Toistaiseksi 119 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 54 prosenttia on miehiä ja 46 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Ikäryhmissä 30-39-vuotta, 40-49-vuotta ja 50-59-vuotta kuolleita on kussakin alle viisi, 60–69-vuotiaita kuolleita on kahdeksan, 70-79-vuotiaita on 25, 80-89-vuotiaita on 52, yli 90-vuotiaita on 29.

Niin ikään vahvistettujen koronatartuntojen määrä on lisääntynyt. Uusia tapauksien määrä on kasvanut eilisestä 155 tapauksella. Kokonaisuudessaan tartuntoja on 4 284.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on nyt 77 tapausta 100 000 asukasta kohden. Suurimpia ilmaantuvuudet ovat Uudellamaalla (169,3), Länsi-Pohjassa (152,6) ja Kainuussa (66,4).

Sairaalahoidossa on 206 potilasta, tehohoidossa 60.

Olemme jälleen päivittäneet #koronavirus -tilannekatsauksen (to 23.4. klo 14.10). 🔸testattuja näytteitä yli 71 000

🔸varmistettuja tapauksia 4 284

🔸sairaalahoidossa 206

🔸heistä tehohoidossa 60

🔸menehtyneitä 172 Lue lisää ⬇https://t.co/LhRKX8EJdu pic.twitter.com/bdHM4gsZFT — THL (@THLorg) April 23, 2020