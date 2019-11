Suomessa naisten osuus yritysten hallituksissa kasvanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansainvälisesti naisten osuus yritysten hallituksissa kasvaa hitaasti.

Maailmanlaajuisesti vain kuudessa maassa naisten osuus yritysten hallituspaikoista on yli 30 prosenttia. Suomi on yksi näistä maista, selviää Deloitten tutkimuksessa, jossa selvitettiin naisten osuutta yritysten hallituksissa 66 maassa.

Muut maat ovat Norja, Ranska, Ruotsi, Uusi-Seelanti ja Belgia. Kolmella kuudesta maasta on käytössä sukupuolikiintiöt, toiset kolme maata ovat lisänneet sukupuolten monimuotoisuutta muulla tavoin.

Suomessa naisten osuus yritysten hallituspaikoista on 31,9 prosenttia. Kasvua on ollut 7,2 prosenttiyksikköä edellisestä tutkimuskerrasta (2017), ja Suomi sijoittuu nyt sijalle neljä, kun kaksi vuotta sitten sijoitus oli seitsemäs.

Nousu on suurempi kuin millään muulla tutkimuksessa yleisesti hyvin pärjänneestä maasta. Suomessa naiset toimivat myös keskimääräistä useammin toimitusjohtajina (6,3 prosenttia) ja talousjohtajina (17 prosenttia).

– Suomen kehitys on merkittävää, sillä se on tapahtunut ilman lakisääteisiä sukupuolikiintiöitä. Monimuotoisuutta on sen sijaan edistetty corporate governance -ohjeistuksella ja erilaisilla naisten urakehitystä tukevilla toimenpiteillä, Deloitten osakas Merja Itäniemi toteaa tiedotteessa.

Deloitten raportin mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa tai ratkaisua lisätä naisten osuutta hallituspaikoissa.

Maissa, joissa sukupuolten monimuotoisuus on kasvanut vauhdikkaimmin tai naisten osuus hallituspaikoista on suuri, keinot naisten osuuksien kasvattamiseen ovat olleet moninaiset.

Kansainvälisesti naisten määrä yritysten hallituksissa kasvaa hitaasti – vain 17 prosenttia yritysten hallitusten jäsenistä on naisia.

Kasvua kahden vuoden takaiseen mittaukseen on koko tutkimusaineistotasolla tarkasteltuna tullut 1,9 prosenttiyksikköä.

Raportin mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo saavutetaan maailmanlaajuisesti vasta yli kolmenkymmenen vuoden kuluttua, mikäli globaali kehitys jatkuu nykyisellä nopeudella ja naisten määrä nousee hallituksissa noin prosentin vuodessa.

Hallitusten jäsenten sukupuolella on merkitystä monin tavoin. Eri tutkimusten mukaan yritykset hyötyvät siitä, että niiden johdossa on ihmisiä erilaisilla taustoilla. Lisääntynyt monimuotoisuus saa aikaan parempia päätöksiä, innovaatiota ja enemmän tulosta.

Lisäksi esimerkiksi miesten ja naisten väliset palkkaerot pienenevät, kun naisia saadaan lisää yritysten johtopaikoille.