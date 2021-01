Harvinaisia talvisateenkaaria taivaalla – miten ne ovat mahdollisia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmiöön voi yllättävästi liittyä huono ajokeli.

Foreca kertoo nettisivuillaan talvisateenkaarista, joita sunnuntaina nähtiin. Ne kertovat erikoisesta ilmiöstä ilmakehässä.

Etelä-Suomessa sateenkaarista tuli sunnuntaina useita havaintoja. Niitä on totuttu näkemään vain kesäisin, sillä sateenkaaret vaativat syntyäkseen vesipisaroita ilmakehässä. Haloilmiöt taas edellyttävät jääkiteitä ja kuuluvat talveen.

* Sateenkaari on aurinkoa vastapäätä muodostuva kehämäinen, sateenkaaren väreissä loistava valokaari. Sateenkaari syntyy, kun auringon valo taittuu vesipisaroista. Siksi sateenkaaren parhaiten nähdäkseen tulee asettua niin, että aurinko jää suoraan selän taakse. Mikäli silloin suoraan edessä on sadepisaroita, sateenkaari muodostuu aurinkoa vastapäätä olevan pisteen ympärille. Jotta sateenkaari voi muodostua, auringon on oltava riittävän matalalla.

* Haloilmiöt syntyvät, kun auringonvalo taittuu ilmassa olevista jääkiteistä. Jääkiteet voivat leijua yläpilvinä 7–12 kilometrin korkeudessa, tai ne voivat esiintyä pakkaspäivänä lähelläkin maanpintaa. Halot voivat olla värillisiä tai valkoisia, ja ne näkyvät pääsääntöisesti aina auringon puolella taivasta kehänä tai muina muotoina auringon ympärillä.

Sunnuntai oli sateenkaarien esiintymisalueella pakkaspäivä. Autoilijat kuitenkin kertoivat paikoin jäätävästä tihkusta, eli ilmakehässä oli paikoin vesipisaroita, jotka ovat pudonneet tihkuna alas.

Pakkasellakin sadepisarat ovat ilmassa mahdollisia, jos ilmassa ei ole riittävästi niin sanottuja tiivistymisytimiä eli pienhiukkasia, joiden ympärille vesipisara jäätyy. Sunnuntain sateenkaaret onkin todennäköisesti nähty auringonsäteiden heijastuessa alijäähtyneestä vedestä.

