Suomessa mitattiin uusi lämpöennätys

Syyskuun lopun kaikkien aikojen lämpöennätys rikottiin tänään Kokemäellä, Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä.

Lämpöennätys rikottiin edellisen kerran vasta eilen lauantaina, kun elohopea nousi niin ikään Kokemäellä 22,9 asteeseen.

Sunnuntaina 14.20 Kokemäellä mitattu ennätyslämpötila oli 23,2 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan kaupungissa mitattu lämpötila on jatkanut iltapäivän aikana nousemistaan.

– Klo 15.20 top5: Kokemäki 23,4°C, Ilmatieteen laitos tviittaa.

– Rauma 23,2°C, Turku ja Pori 22,9°C, ja Kaarina 22,6°C.

Already 23.2°C and possibly still rising in Kokemäki! Very unusual heat going on in Finland. pic.twitter.com/M23XGoNQhZ

— Mika Rantanen (@mikarantane) September 27, 2020